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Trabzon'da iş yerinde 479 sahte cep telefonu hattı ele geçirildi. - Son Dakika
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Trabzon'da iş yerinde 479 sahte cep telefonu hattı ele geçirildi.

Trabzon'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, başkaları adına açılmış 479 cep telefonu hattı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları adına açılmış telefon hatları bulunduğu ihbarı üzerine S.K'ye ait iş yerinde arama yaptı. Aramada, farklı kişiler adına açılmış satışa hazır 479 açık hat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trabzon\'da iş yerinde 479 sahte cep telefonu hattı ele geçirildi.
20.12.2023 - 10:57,
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Trabzon'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, başkaları adına açılmış 479 cep telefonu hattı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları adına açılmış telefon hatları bulunduğu ihbarı üzerine S.K'ye ait iş yerinde arama yaptı.

Aramada, farklı kişiler adına açılmış satışa hazır 479 açık hat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da iş yerinde 479 sahte cep telefonu hattı ele geçirildi. - Son Dakika
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