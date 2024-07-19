Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

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Trabzon'da bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ortahisar ilçesinde bir alışveriş merkezindeki ABD menşeli kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Filistin bayrakları ve dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan Hacer Akbulut, 7 Ekim 2023'ten bu yana her gün gerçekleşen faciayı izlerken acı çektiklerini söyledi.

Gazze'de bebeklerin, çocukların ve kadınların öldürüldüğünü hatırlatan Akbulut, "Daha kundaktaki bebeğin canına, temiz kadınların annelerin ırzına göz diken bir devletin varlığını asla kabul etmiyor, dahası başta vatanımız olmak üzere tüm dünya ve insanlığın bekası için durdurulması gereken bir canavar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Akbulut, Filistin'e ve Filistinlilere karşı yapılan saldırılara karşı olduklarını dile getirerek, herkesi İsrail'in zulmüne karşı tek vücut olmaya davet etti.

Alışveriş merkezine gelen yabancı turistler de protestoya destek vererek Filistin bayrakları taşıdı.