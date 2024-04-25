Trabzon'da kadın girişimciler için bölge toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da kadın girişimciler için bölge toplantısı düzenlendi

Trabzon\'da kadın girişimciler için bölge toplantısı düzenlendi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kadın girişimciler kurulları, Doğu Karadeniz bölge toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, kadın girişimcilerin bölgede yoğun şekilde çalıştığını ve desteklediklerini belirtti. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu ise kadın girişimciliğinin ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olduğunu vurguladı.

25.04.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kadın girişimciler kurulları, Doğu Karadeniz bölge toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'da düzenlenen toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, kadın girişimcilerin bölgede ve Trabzon'da yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kadınların çalışmalarını desteklediklerini, bundan da mutluluk duyduklarını aktaran Çelebi, "Bazen hızlarına yetişmekte zorlanıyoruz. Gerçekten kadınların şans verilince neler başaracağını hep birlikte biliyoruz ve görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Bölge olarak güçlü olmayı önemsiyoruz. Güçlü bir bölge Türkiye'ye damgasını vuracak. Biz hep birlikte bir gövdeyiz, birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Çelebi, her şehrin ayrı bir potansiyeli bulunduğunu, bunları ortaya çıkarmanın da kendilerinin görevi olduğunu sözlerine ekledi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu ise kadın girişimciliğinin ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olduğunu vurguladı.

Aydoğdu, kadın girişimcilerin toplumun her alanında pozitif değişim oluşturma gücüne sahip olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplantımızın amacı bu gücümüzü nasıl daha etkin kullanabileceğimizi tartışmak ve bölgesel gelişimimize katkı sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmaktır. Geliştirdiğimiz projelerimiz sanayi, turizm, tarım, teknoloji, hizmet sektörleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde meslek liseleri, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları birlikteliği ile istihdam, mesleki eğitim, mentörlük ağlarına erişim, finansal destekler, pazarlama stratejilerine kadar geniş bir yelpazede hizmetler ve projeler sunmaktadır. Her birinizin tecrübeleri, görüşleri ve önerileri bizler için çok değerlidir. Unutmayalım ki birlikte hareket ettiğimizde daha güçlüyüz ve daha büyük başarılara imza atabiliriz."

Konuşmaların ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcıları Aydoğdu ile Hatice Güner Kal, projelerle ilgili sunum yaparak, kadın girişimcilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Çelebi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kadın girişimciler için bölge toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:09 Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:30:54. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da kadın girişimciler için bölge toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement