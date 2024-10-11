Trabzon’da Kız Çocukları İçin Yemek Yarışması - Son Dakika
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Trabzon’da Kız Çocukları İçin Yemek Yarışması

Trabzon’da Kız Çocukları İçin Yemek Yarışması

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, çocuk evlerinde korunan kızlar arasında yemek yarışması düzenlendi.

11.10.2024 19:18
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Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Fatih Çocuk Evleri Sitesi'nde organize edilen etkinlikte, 9 kız çocuğu üç grup olarak 4 farklı kategoride hünerlerini sergiledi.

Çorba, börek, salata ve tatlı ikramlarını da kendileri yapan çocuklar, Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serpil Harput ile protokol üyelerinin eşlerinden oluşan jüri üyelerine sunum gerçekleştirdi.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmada jüri üyelerinin tadımları seçerken oldukça zorlandığı görüldü. Çocuklar, yemek ve tatlıların tariflerini de jüri üyeleriyle paylaşarak, püf noktaları hakkında bilgi verdi.

Oylamanın sonunda üç grubun da puanları eşit çıkınca, yarışmanın kaybedeni de olmaması çocukları sevindirdi. Jüri üyelerince çocuklar para ile ödüllendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ayten Akyıldız, yarışmaya koruma altında olan 14 ile 17 yaş arasındaki 9 kız çocuğunun katıldığını söyledi.

Akyıldız, özellikle gastronomi okumak isteyen, mutfak sanatlarına ilgisi olan ya da gıda sektöründe kariyer elde etmek isteyen kızların talepleri üzerine yarışma adı altında bir program düzenlediklerini anlatarak, "Etkinlikte çocukların özellikle yaratıcılıklarını ve özgür düşüncelerini sergilemelerini, bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekledik. Sorumluluk bilincinin desteklenmesi amacıyla da güzel bir etkinlik oldu. Onlar gülünce bizler de mutlu olduk. Kız çocuklarımız toplumsal anlamda güçlenerek, bireysel anlamda bir kazanım elde ettiler." diye konuştu.

Güllühan Yıldırım da ramazan ayında düzenledikleri iftarda gastronomi okumak ve yemek üzerine iş yeri açmak isteyen kız çocuklarının olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Biz de karar verdik, Dünya Kız Çocukları Günü'nde etkinlik düzenlemek istedik. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Sunumları, yemekleri, peçete katlamaları, önlükleriyle her şeyin çok güzel olduğunu dile getiren Yıldırım, "Onlar da biz de çok keyif aldık. Anı defterimize çocuklarımızla birlikte güzel bir etkinlik ekledik. Yemeklerin hepsini çok beğendim, çok lezzetli ve güzeldi." dedi.

Minik Şefler grubunda yer alan 17 yaşındaki Ceylim Kurtçu, yarışmaya soğuk baklava, yayla çorbası, börek ve şehriye salatasıyla katıldıklarını, kendileri için çok mutlu bir gün olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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