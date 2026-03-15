Trabzon'da Kocası Karısını Öldürüp İntihar Etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Toklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda Şenol B. ile eşi İrem B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Şenol B, eşine ateş ettiği tabanca ile intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şenol B. ile İrem B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?