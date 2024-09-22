Trabzon'da Sel ve Heyelan Etkisi - Son Dakika
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Trabzon'da Sel ve Heyelan Etkisi

Trabzon'un 12 mahallesi heyelan ve selden etkilendi, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

22.09.2024 03:16
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Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 12 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Eylül Cuma günü üç ilçede metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi sonucu taşkın ve heyelanlar meydana geldiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD merkezinde 320 ihbar alındığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 664 personel, 228 araç ve 5 bot ile arama, kurtarma, kapalı yol ve dere rüsubat çalışmalarına müdahale edildiği kaydedildi.

Araklı, Arsin ve Sürmene'de toplam 12 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"3 mahallede etüt çalışmaları tamamlandı. Diğer mahallelerde çalışmalara başlanmıştır. Araklı ve Sürmene ilçelerinde 93 iş yeri, 7 konut ve 3 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 120 dekar tarım arazisi hasar görmüş olup tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılamamıştır, zarar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Bölgede ulaşıma kapalı mahalle yolu bulunmamaktır. Mahalle içindeki bazı evlerin kapalı yollarını açma çalışmaları ise sürmektedir. Su, elektrik ve iletişim alamayan mahalle bulunmamakta; lokal su, elektrik ve iletişim arızalarının giderilmesi çalışmaları ise devam etmektedir."

Açıklamada, Türk Kızılayın 3 ikram aracıyla sıcak çorba, kumanya, içecek, su ve ikramlık dağıtımında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yaşanan sel, heyelan ve taşkınların ilk anından itibaren araç, makine ve personel desteğinde bulunan Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize, Giresun ve Ordu illerinin Valiliklerine, belediye ve bağlı kurumlarına teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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