Trabzon\'da Taşkın ve Heyelan Temizlik Çalışmaları Sürüyor

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??????? Trabzon'da dün akşam saatlerinde taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ilçesinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Ekipler rögar açma, balçık temizleme, hafriyat kaldırma ve binaların zemin ve bodrum katlarındaki iş yerlerinden su tahliye çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçedeki çalışmaları inceledi, ekiplerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Genç, gazetecilere, saatte ortalama 100 kilogram yağışın tehdit oluşturduğunu söyleyerek "162 kilogram düşmesi nedeniyle özellikle Araklı, Sürmene ve Arsin ilçelerimizde, kısmen de Yomra ilçemizde önemli oranda hasar meydana geldi. Tüm ekiplerimizle gece geç saatlere kadar mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşmak, can güvenliğini sağlamak amacıyla bir gayret ortaya koyduk." dedi.

Kriz masası oluşturulduğunu ve çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli yürütüldüğünü anlatan Genç, "Gece geç saatlere kadar da buradaydık. Çünkü burada Ali Kemal Demir isimli vatandaşımızı, kıymetli bir ağabeyimizi arama çalışmaları devam ediyor. 65 yaşlarında bir ağabeyimiz. İnşallah sağ olarak ona ulaşılır, temennimiz bu. AFAD'ımız başta olmak üzere bütün kurum kuruluşlarımız seferber olmuş vaziyetteyiz." diye konuştu.

Genç, kayıp bir vatandaşın dışında 4 ilçede can güvenliği konusunda başka sıkıntı olmadığını vurgulayarak "Dün 28 mahallemizde 265 ihbar geldi merkezimize. Bunlar irili ufaklı ihbarlar. Şu anda yine kapalı mahalle yollarımız var. Bütün ekipler sahada yolları açmak için seferber olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Rize ve Giresun'dan da ekiplerin geldiğini aktaran Genç, "İnşallah kısa sürede toparlanacağız. Devletimiz bütün gücüyle, imkan ve kapasitesiyle beraber bu işin arkasında. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah daha beterlerinden korusun." dedi.

"Tedbir alıp takdiri Allah'a bırakmak bizim inancımızın gereğidir." diyen Genç, şunları kaydetti:

"Ancak öyle bir an gerçekleşiyor ki tedbirler yetersiz, çaresiz kalabiliyor. Çünkü 100 kilogram hayatı tehdit eder bir yağıştır. 162 kilogramın 1 saatte, 16.30-17.30 arasında düşmesi bazen çaresiz de bırakıyor ama bizim bütün bunlara rağmen yine vatandaşlarımızdan ricamız, tedbiri elden bırakmamak. Aşırı yağış yaşam güvenliğini maalesef bazen zorda bırakıyor. Vatandaşlarımızın güvenliği için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz."

Genç, Arsin ilçesinde heyelandan kurtarılan bir çocukla ilgili soru üzerine, "Arsin'de yol üstündeydi. Orada bir kardeşimiz tam olarak değil ama kısmi göçük altında kaldı." dedi.

Yolların kapanması dolayısıyla ulaşım sorunu da yaşanan bölgeye itfaiye ekiplerinin yetiştiğini belirten Genç, "Şu anda kardeşimizin durumu iyi. Sadece kırıkları var, hayati bir tehlikesi yok. Onu da sağlığına kavuşturduk. Onun da mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"En büyük hasar kara yolunun kenarındaki Çavuşlu Mahallemizde"

Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu da sahada çalışmaları takip etti.

Belediye Başkanı Azizoğlu, AA muhabirine, özellikle 5 mahallenin şiddetli yağışlardan etkilendiğini söyledi.

Üzümlü, Zeytinli ve Petekli mahallelerinde yolların kapalı olduğunu belirten Azizoğlu, "Orada şu an Büyükşehir ve Devlet Su İşlerinden ekipler çalışmalarını yapıyorlar. Kısmen de olsa yolları açıldı. Heyelanlar var tabii ama en büyük hasar kara yolunun kenarındaki Çavuşlu Mahallemizde." ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, ilçede su yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaştığına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii o seviyede olunca da makinelerimiz çalışmadı. Mecburen kara yolunun kuzey tarafını kırarak açmak zorunda kaldık. Açınca boşaldı ve şu an bu çamur faaliyetleri devam ediyor boşaltmak için. Yaklaşık olarak şu an burada kamyonlar, ekskavatörler, loderler, büyük küçük araçlarla beraber 20'ye yakın araç parkı var. Yukarıda da yakın yine 4 mahallemizde 20'ye yakın araç parkı var. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz, kendi ilçe belediyemiz, Devlet Su İşleri'miz, Karayolları'mız hepsi buradalar."

Kayıp kişiyi bulmak için 4 ekip arama faaliyetlerini sürdürüyor

Kayıp kişiyi arama faaliyetlerinin de devam ettiğini vurgulayan Azizoğlu, yapılan aramalarda henüz sonuca ulaşılamadığını aktardı.

Azizoğlu, Sahil Güvenlik ekiplerinin de deniz tarafında arama yaptığını anlatarak "Bir ekibimiz de yine bu derenin ve alt geçidin olduğu bölgelerde araştırma yapıyor. 4 ekip arıyor hem denizden hem bahçelerden hem de dere kısmından. Bir menfezin olduğu yer var, oranın şu an açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra dalgıç arkadaşlar oraya girecekler." diye konuştu.

Öte yandan taşkın ve heyelan meydana gelen Arsin ilçesinin Yanbolu Vadisi'nde de çalışmalar devam ediyor.

Taşkın sonucu çökme meydana gelen Yanbolu-Atayurt yolunun da bulunduğu bölgede DSİ, Karayolları ve belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışma yapıyor.

Bakan Uraloğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Trabzon" başlığıyla paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Trabzon'da aşırı yağışlar nedeniyle Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerimizde sel, su baskını ve heyelanlar yaşanmıştır. Yaşanan afetten ev ve iş yerleri etkilenirken, Sürmene'de bir vatandaşımız maalesef sel sularına kapılarak kaybolmuştur. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken kayıp vatandaşımızın bir an önce sağ salim bulunmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. Yaşanan afetten etkilenen bütün hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak yaralarının sarılması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Rabb'im aziz milletimizi her türlü afetten korusun."