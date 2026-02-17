Ortahisar Belediyesi, Trabzon'a Yeni Bir Marka Kazandırdı - Son Dakika
Ortahisar Belediyesi, Trabzon'a Yeni Bir Marka Kazandırdı

17.02.2026 13:43  Güncelleme: 14:41
Ortahisar Belediyesi'nin 'Zuluf' markasıyla açtığı çikolata tesisi, Trabzon'da üretim ve istihdam alanında yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Ahmet Kaya, yeni markanın hem turizme katkıda bulunacağını hem de yerel lezzetleri çikolata ile buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin "Zuluf" markasıyla üretime başlayan çikolata tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesisin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ahmet Kaya, " 'Trabzon'da bir marka yaratalım' düşüncesiyle bu adımı attık ve Ortahisar Belediyemizin yeni bir markasını hep birlikte yaratmış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ortahisar Belediyesi iştiraki Ortahisar Kent Yemek A.Ş. bünyesinde kurulan Zuluf Çikolata Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı.

Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Alper Öztürk, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, Yomra Belediye Başkanvekili Ahmet Salih Atasoy, Yomra Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şimşek, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Şanver, MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Kınalı, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, birim müdürleri, belediye personeli ve davetliler yer aldı.

Açılış programında konuşan Kaya, göreve geldikleri günden itibaren üretime büyük önem verdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bugün burada hep birlikte, ağız tadıyla çikolata üretim tesisimizin açılışını yapıyoruz. Trabzon'umuza ve Ortahisar'ımıza hayırlı, uğurlu olsun. Geldiğimiz ilk günden bugüne, hep üretimi önemsediğimizi, öncelediğimizi, özellikle kadın emeğini çok değerli bulduğumuzu ifade etmiştik. Bu kapsamda her zaman 'Nasıl üretim yapabiliriz', 'Nasıl yeni çeşitler, yeni ürünler ortaya koyabiliriz?' diye düşündük, bunun gayreti içinde olduk. Bu düşüncemiz doğrultusunda, Trabzon'umuza yeni bir marka kazandırmaya karar verdik. Özellikle artan turizm yoğunluğu çerçevesinde değerlendirelim, kendi tesislerimizde hem misafirlerimize ikram edelim hem de satışını yapıp Trabzon'da bir marka yaratalım düşüncesiyle bu adımı attık."

Zuluf markalı çikolataların üretildiği tesiste üç personel istihdam edildiği bilgisini paylaşan Kaya sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Şu anda üç arkadaşımız burada çalışıyor, çok lezzetli, çok güzel çikolatalar üretiyor. Daha önce bir Dubai çikolatası çıkmıştı, biz de 'Bizim neyimiz eksik' dedik ve ardından kent olarak Trabzon çikolatasını bir marka haline getirdik. Çok güzel bir Trabzon markası ortaya çıktı. Biz de burada onu çeşitlendiriyoruz ve 'zuluf' markası adıyla Ortahisar Belediyemizin yeni bir markasını hep birlikte yaratmış oluyoruz. Bugün üç arkadaşımızın istihdamını sağladığımız bu yerde gönül istiyor ki on üç, yirmi üç, elli üç arkadaşımızı istihdam edelim, üretelim. Hem ülkemize kazandıralım hem arkadaşlarımızı iş-güç sahibi yapalım. İstihdama, şehir ekonomisine katkı sağlayalım. Trabzon'umuzu yeni bir markayla tanıştırdığımız bu özel günde yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Üretim süreciyle ilgili davetlilere bilgi veren Kaya, zaman içerisinde Trabzon'un yerel lezzetleri olan karayemiş, ligarba, incir ve kokulu üzümü de çikolatayla buluşturarak ürün çeşitliliğini artıracaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kaya ve davetliler, tesisin açılışını gerçekleştirdi ardından hep birlikte çikolata üretim tesisini gezdi. Kaya, açılışa katılanlara tesiste üretilen çikolata çeşitlerinden ikram etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

