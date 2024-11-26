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Trabzon Kitap Günleri Başladı

Trabzon Kitap Günleri Başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 72 yayınevi ve 129 yazarla etkinlik düzenliyor. 1 Aralık'a kadar sürecek.

26.11.2024 14:16
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Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Trabzon Kitap Günleri'nde yazarlar okuyucularla buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 72 yayınevi ve 129 yazarın yer aldığı etkinliğe Karadeniz Bölgesi'nden de yazar derneklerinin temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Koç, Trabzon için kitap fuarının bir nefes, hem öğrenciler hem de diğer bireyler için büyük bir fırsat olduğunu aktardı.

Trabzon Kitap Günleri'nin, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kitap fuarlarından biri olduğunu ifade eden Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna ise stantlarda her türden eserin var olduğunu ve Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmasını önemli bulduğunu belirtti.

Trabzon Çağdaş Yazarlar ve Sanatçılar Derneği Başkanı Mehmet Kuvvet, bu tarz etkinlikleri Trabzon'da görmenin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, "Şehir dışından gelen yazarlarımızın da katılımı oldukça fazla. Katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Sanatevi ve Mizah Sanatı Derneği Başkanı Adnan Taç da "Farklı yayıncı kuruşlarının kitaplarının ve yazarların bir arada bulunduğu güzel bir alan. Güzel hazırlanmış bir fuardayız. Ulaşım konusu da çok rahat." ifadelerini kullandı.

Trabzon Kitap Günleri, 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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