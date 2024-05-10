Trabzon Şalpazarı'nda Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon Şalpazarı'nda Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bahar Şenliği düzenlendi

Trabzon Şalpazarı\'nda Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Bahar Şenliği düzenlendi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bahar Şenliği düzenlendi. Okul bahçesinde yapılan etkinlikte, Hacı Abdullah Kıdık Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrenciler yararına kermes düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

10.05.2024 18:03
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bahar Şenliği organize edildi.

Okul bahçesindeki şenlikte, Hacı Abdullah Kıdık Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrenciler yararına da kermes gerçekleştirildi.

Öğretmen Hayriye Çelik, kermesin, Değerler Kulübünce yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında düzenlendiğini belirterek, yardımlaşma değerini yaşatmayı amaçladıklarını vurguladı.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinliğe, Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen de katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Şalpazarı'nda Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Şalpazarı'nda Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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