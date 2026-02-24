Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü

24.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erkan, mesajında, 108 yıl önce Trabzon'un, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin simgelerinden biri haline geldiğini ve düşman işgalinden kurtularak bu topraklarda bağımsızlık için verilen büyük mücadelenin zaferinin ilan edildiğini belirtti.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği eşsiz direnişin sadece askerlerin değil, tüm halkın yaşlı, genç demeden her yaştan her meslekten her kesimden insanın verdiği tarihi ulusal bir mücadele olduğunun altını çizen Erkan, şunları kaydetti:

"Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu da bu büyük mücadelenin önemli bir parçası, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs gererek elde ettiği zaferin somut bir örneğidir. Bu zafer, milletimizin vatanına, bağımsızlığına ve hürriyetine olan düşkünlüğünün tüm dünyaya karşı verdiği en büyük mesajlardan biridir. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Milletimizin güçlü ve müreffeh bir Türkiye için el birliği ile çalışacağına inancımızı yineleyerek Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yılını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Cevdet Erkan, Danıştay, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:16:49. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.