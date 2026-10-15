Emekli polisin 1993 model kamyonetine Kuzey Çevre Otoyolu'ndan 16,5 liralık geçiş bildirimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli polisin 1993 model kamyonetine Kuzey Çevre Otoyolu'ndan 16,5 liralık geçiş bildirimi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vakfıkebir'de esnaflık yapan emekli trafik polisi Aydın Çalış (66), e-Devlet'e düşen tebligatla şaşkına döndü. 2009'da aldığı ve o günden beri Trabzon dışına çıkarmadığı kamyonetinin, 20 Eylül'de Kuzey Çevre Otoyolu'na bağlı Sarıgazi-S8A gişesinden ihlalli geçtiği bildirildi. Süresi geçen 16 lira 50 kuruşluk ücret 33 liraya yükseldi. Çalış, araçta sahte plaka kullanılmış olabileceğinden kaygılandığını, ilgili yerlere başvuracağını söyledi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde esnaflık yapan emekli trafik polisi Aydın Çalış'ın (66), 17 yıldır sadece ilçeler arasında kullandığı kamyonetine e-Devlet üzerinden İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'ndan geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle ödenmesi gereken 16 lira 50 kuruş tutarında geçiş ücreti bildirimi yapıldı. Kamyonetinin il dışına hiç çıkmadığını söyleyen Çalış, "Baktım ki 16 lira 50 kuruşluk bir ödeme görünüyor. Başlangıçta 16 bin 500 liradır sanmıştım" dedi.

E-DEVLET'E TEBLİGAT DÜŞTÜ

Vakfıkebir ilçesinde esnaflık yapan emekli trafik polisi Aydın Çalış'ın telefonuna, e-Devlet üzerinden tebligatı bulunduğuna ilişkin mesaj geldi. Sisteme girerek bildirimi kontrol eden Çalış, 61 HF 262 plakalı kamyonetinin, 20 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu işletmesine bağlı Sarıgazi-S8A gişesinden ihlalli geçiş yaptığını gördü. Bildirimde, ihlalli geçiş gerekçesiyle ödenmesi gereken ücretin 16 lira 50 kuruş olduğu belirtildi. 1993 model kamyonetini, 2009 yılından bu yana Trabzon dışına çıkarmadığı için tedirgin olduğunu belirten Çalış, aracın başka bir olayda kullanılabileceği veya sahte plaka takılmış olabileceği ihmaliyle ilgili yerlere başvuracağını söyledi.

KAMYONETİM 10 KİLOMETREDE HARARET YAPIYOR

İlk kez böyle bir olayın başına geldiğini anlatan Aydın Çalış, "İş yerimde oturuyorum. Telefonuma e-devletten, 'Tebligatınız vardır' bilgisini içeren bir mesaj geldi. Bakınca, 20 Eylül 2026'da bahse konu kamyonetimin İstanbul'daki Kuzey Çevre Otoyolu'nda bir gişeden ceza yediğini öğrendim. Benim kamyonetim 10 kilometrelik köy yolunda hararet yapan, 1993 model bir kamyonettir. Baktım ki 16 lira 50 kuruşluk bir ödeme görünüyor. Başlangıçta 16 bin 500 liradır sanmıştım. Bu cezanın bir önemi yok ancak ben emekli emniyet mensubuyum. Bu araba başka bir suça da karışabilir, sahte plaka da kullanılabilir. Bu yüzden tedirgin oldum" dedi.

2009 YILINDAN BERİ TRABZON DIŞINA ÇIKMADIM

Kamyonetinin o tarihte iş yerinin önünde olduğunu belirten Çalış, gerekli yerlere başvurarak önlem alacağını ifade ederek, "Ödeme gününü de geçirmişim. Tutar 33 liraya çıktı. Ödeyeceğim ama bundan sonra olabilecek olan olayları önlemek amacıyla gerekli yerlere müracaat edeceğim. İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu Sarıgazi-S8A gişesinden kamyonetim geçiş yapmış. 16 liralık bir geçiş ücreti olduğunu da düşünmüyorum. Ne olduğunu da anlayamadım. Gerçekten çok şaşırdım. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Trafik cezasının tutarı da değişik geldi. Belki sahtedir diye düşündüm ama e-devlete de düştüğü için şaşırdım. Kamyonetim, o tarihte iş yerimin önünde duruyordu. Kamyonetimi 2009 yılında aldım. O tarihten beri de Trabzon ve ilçeleri dışına hiç çıkarmadım. 16 liraya belki bir sakız alınır. Gerekli yerlere başvurarak önlem alacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
VakfıkebirOtomobilSarıgaziİstanbulTrabzonTrafikGüncelAydınPolisYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:26
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
09:50
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
09:39
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
07:15
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:12:38. #7.13#
SON DAKİKA: Emekli polisin 1993 model kamyonetine Kuzey Çevre Otoyolu'ndan 16,5 liralık geçiş bildirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei