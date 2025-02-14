Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksama

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları sebebiyle 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlatma yapılacağından Aydın-Denizli istikametinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Balıkesir- Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle her iki yönde banket kısmı daraltılıyor. Bu bölgede trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Osmancık-İskilip yolunun 30-31. kilometrelerindeki oturma nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden devam ediyor.