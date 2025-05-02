Trafik Çalışmaları Nedeniyle Yavaşlayacak - Son Dakika
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Trafik Çalışmaları Nedeniyle Yavaşlayacak

Karayollarında bakıma alınan kesimlerde sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

02.05.2025 08:52
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 86-91. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım otoyolun Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent bağlantı yolundaki üstyapı çalışması sebebiyle Aydın istikametinde Buharkent çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Bahçe- Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31 ve 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırıkkale- Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde (Bahşili-Karakeçili- Kulu ayrımı) toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin- Şavşat yolunun 32-33. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Manavgat- Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki bakım çalışması nedeniyle Alanya tünellerinin Alanya- Antalya istikametinde bir şerit 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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