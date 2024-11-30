Trafik Uyarıları: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit 5 Aralık'a kadar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Erzin ve Gözeneler kavşakları bölgesinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar- İzmir yolunun 40. kilometresinde Karahisar Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 51-53. kilometrelerinde Ayasofya Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması sebebiyle 00.00-07.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.