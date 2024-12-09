Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören-Tayakadın kavşakları İstanbul- Edirne istikametindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu, Urla Gişeleri bölgesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı işleri nedeniyle 13 Aralık'a kadar trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerindeki menfez yapım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.

Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Akçaabat- Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Trabzon şehir geçişi Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat istikametindeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Zonguldak- Devrek ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Pınarlar-Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerinde kar, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşım yolun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli'nden sağlanıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16. ve 21-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.