Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne- Kırklareli yolu 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Edirne- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Germencik gişelerindeki Hızlı Geçiş Sistemi çalışması sebebiyle sürücüler açık gişelere yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Çorum- Amasya il sınırı- Tokat il sınırı yolunun 39-42. kilometrelerinde Aydınca Tüneli'ndeki elektromekanik sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım Aydınca Köyü yolundan sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 7. kilometresinde Deriner-3 ve Deriner-4 tünelleri arasındaki şev temizlik çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle durdurularak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Manavgat- Alanya devlet yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ yoldan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 12-13. kilometrelerinde köprülü kavşak derz çalışmaları sebebiyle Amasya istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kavşak yan yolundan izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.