Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne- Kırklareli yolu 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Edirne- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Germencik gişelerindeki Hızlı Geçiş Sistemi çalışması sebebiyle sürücüler açık gişelere yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Çorum- Amasya il sınırı- Tokat il sınırı yolunun 39-42. kilometrelerinde Aydınca Tüneli'ndeki elektromekanik sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım Aydınca Köyü yolundan sürdürülüyor.
Artvin- Erzurum yolunun 7. kilometresinde Deriner-3 ve Deriner-4 tünelleri arasındaki şev temizlik çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle durdurularak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Manavgat- Alanya devlet yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ yoldan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 12-13. kilometrelerinde köprülü kavşak derz çalışmaları sebebiyle Amasya istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kavşak yan yolundan izin veriliyor.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?