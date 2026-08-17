Trafikte İşaretlere Dikkat! - Son Dakika
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Trafikte İşaretlere Dikkat!

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Karayollarında onarımlar nedeniyle trafik akışı kontrollü ve işaretlere uyulması şart.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı Gümüşova mevkisinde 21.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar dolayısıyla şerit daraltması yapıldığından, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. kilometreleri Aydın istikametinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılacak ve ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanacak.

Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri Ankara istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldığından ulaşım, Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerindeki Karaçay Köprüsü'nün yapımı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. kilometrelerindeki sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafikte İşaretlere Dikkat! - Son Dakika

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