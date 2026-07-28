Traktör Altında Can Pazarı
Gümüşhane'de arızalı traktörünü çalıştırmaya çalışan kişi, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Gümüşhane'de traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Sungurlu köyünde ormanlık alanda arızalanan traktörünü çalıştırmaya çalışan Mustafa Savaş (40), aracın hareket etmesi üzerine tekerleğin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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