Traktör Devriydi, 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.
İddiaya göre, 11 yaşındaki B.T'nin kullandığı traktör, Sahil Mahallesi Satlak mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan B.T, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Kazada traktörde bulunan çocuğun dedesi E.T. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
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