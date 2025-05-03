Traktör, İlk Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
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Traktör, İlk Şampiyonluğunu Kutladı

Tebriz ekibi Traktör, Süper Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğunu kazanarak coşkulu kutlamalara sebep oldu.

03.05.2025 01:13
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İran'da Tebriz ekibi Traktör'ün Süper Futbol Ligi'nin bitimine iki hafta kala aldığı galibiyetle ilk kez şampiyonluğunu ilan etmesi, Tebriz, Urumiye ve Erdebil gibi Azerbaycan Türkü İranlıların yaşadığı kentlerde büyük coşkuyla karşılandı.

Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Şems Azer'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. Bu galibiyet, Tebriz ekibinin Süper Futbol Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu getirdi.

Son haftalarda etkileyici bir performans sergileyen Traktör, aldığı bu zaferle 64 puana ulaşarak ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

Yerel medyada yayınlanan görüntülere göre, Traktör'ün şampiyonluğu garantilemesi, özellikle Tebriz'de büyük coşkuyla karşılandı. Azerbaycan Türkü İranlıların yoğun olarak yaşadığı Tebriz, Urumiye ve Erdebil gibi şehirlerde futbolseverler sokaklara döküldü.

Traktör'ün şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara ve kent meydanlarına dökülen taraftarlar tezahüratlar eşliğinde sevinç gösterileri düzenledi.

Taraftarların bayraklar ve pankartlarla süslediği caddelerde renkli kutlamalar yapıldı. Kutlamalar devlet televizyonuna bağlı Azerbaycan Türkçesinde yayın yapan Sehend kanalında canlı yayınlandı.

Traktörün şampiyonluğu başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda toplanan taraftar gruplarınca da kutlandı.

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz merkezli Traktör Futbol Kulübü, ülkede İran Türkleri'nin desteklediği en fazla taraftara sahip bir takım olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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