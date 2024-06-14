Trakya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Trakya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

14.06.2024 12:22
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Akyüz, törende yaptığı konuşmasında, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da ise Valilik önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve jandarma personeli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Törenin ardından Çetin ve jandarma personeli, şehit mezarlığını ziyaret edip dua etti.

Edirne

Edirne'de de Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber anıta çelenk sundu.

Daha sonra Büber ve beraberindekiler Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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