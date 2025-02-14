Trakya'da Ocak'ta 3.640 Konut Satıldı

Trakya'da ocak ayında 3 bin 640 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 112 milyon 173 konut satıldı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 2 bin 602 konut, Kırklareli'nde 555, Edirne'de ise 483 konut satışı gerçekleşti.
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