Trakya İhracatı 195 Milyon Doları Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya İhracatı 195 Milyon Doları Geçti

04.03.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan toplam 195 milyon dolar ihracat yapıldı, Tekirdağ lider oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan geçen ay 195 milyon 53 bin 70 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trakya'da deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan ve gelişmiş sanayisiyle üretim kapasitesini artıran Tekirdağ, 176 milyon 28 bin 40 dolarlık ihracatla ön plana çıktı.

Bölgenin şubat ayı ihracatında Edirne 9 milyon 885 bin 920 dolar ile ikinci, Kırklareli ise 9 milyon 139 bin 110 dolarlık dış satımla üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe yapılırken, Kırklareli ve Edirne'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü öne çıktı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat 27 milyon 317 bin 170 dolar ile Almanya'ya gerçekleştirilirken, Bulgaristan'a Edirne'den 1 milyon 465 bin 260 dolar, Kırklareli'nden ise 1 milyon 201 bin 480 dolarlık ürün gönderildi.

Söz konusu üç ilden geçen yılın ocak ve şubat aylarında 327 milyon 909 bin 510 dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde toplam ihracat 371 milyon 569 bin 620 dolara ulaştı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, İhracat, Ekonomi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya İhracatı 195 Milyon Doları Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
12:14
İsmail Kaani idam mı edildi
İsmail Kaani idam mı edildi?
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:39:04. #7.13#
SON DAKİKA: Trakya İhracatı 195 Milyon Doları Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.