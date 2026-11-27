Trakya Üniversitesinde doktora öğrencilerine yönelik TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı Proje Yazma Eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitim, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Fen Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören doktora öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu tarafından verilen eğitime, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten ve Merkez Teknik Uzmanı Araştırma Görevlisi Gizem Ekici de katkı sağladı.

Eğitimde, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı'nın başvuru süreci, proje hazırlama aşamaları ve başarılı proje önerisi oluşturmanın temel unsurları ele alındı.

Uygulamalı atölye çalışmasında ise öğrencilerin araştırma alanlarına yönelik proje fikirleri değerlendirilerek proje kurgusu, araştırma yaklaşımı ve başvuru süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitime Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Umaroğulları, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alper Çiçek ve farklı bilim alanlarından doktora öğrencileri katıldı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.