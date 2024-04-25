Trakya Üniversitesi'nde Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi açıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nde Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi\'nde Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya Üsküp Kiril ve Metodi Üniversitesi, Sırbistan Niş Üniversitesi ve Bosna Hersek, Saraybosna Üniversitesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı 'Dört Ülke Dört Üniversite Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi' açıldı. Ayrıca Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Dijital ebeveynlik' konferansı düzenlendi.

25.04.2024 09:13  Güncelleme: 09:16
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Trakya Üniversitesi ve sahipliğinde "Dört Ülke Dört Üniversite Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda açılan sergide Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya Üsküp Kiril ve Metodi Üniversitesi, Sırbistan Niş Üniversitesi ve Bosna Hersek, Saraybosna Üniversitesinden öğrencilerin desen, grafik tasarım, kolaj ve benzeri tekniklerle hazırladığı eserler yer aldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Sergiye akademisyen ve sanatseverler katıldı.

"Dijital ebeveynlik" konuşuldu

Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKÇAM) tarafından "Dijital ebeveynlik" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çocukların dijital medya kullanımları konusunda ebeveynlerin farkındalığını artırmak amacıyla Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda merkezin müdür yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zuhal Demir, sunum yaptı.

Dijital medyanın çocuklar ve ergenler üzerinde etki yaptığını belirten Demir, "Bu etkileri anlayabilmek için bu alanların onların hangi ihtiyaçlarına ve hedeflerine nasıl hizmet ettiklerini bilmemiz gerekiyor. Hiçbir ekran süresi eşit yaratılmamıştır, farklı kullanımlar farklı etkilere yol açar. Bu noktada kullanımın üretim ya da tüketim odaklı olup olmaması belirleyicidir. Ebeveynlere düşen en önemli görev onların dijital kimliğini yok saymak değil, bu kimliği kabul ederek haklarının korunmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi açıldı - Son Dakika

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