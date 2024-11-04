Tren üzerindeki genç köprüye çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tren üzerindeki genç köprüye çarptı: 1 ölü

Avusturya'da trenin üstünde video çeken gençlerden biri köprüye çarpıp hayatını kaybetti.

04.11.2024 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Avusturya'da trenin üstüne çıkan genç köprüye çarpıp hayatını kaybetti

VİYANA - Avusturya'da trenin üstüne çıkan 17 yaşındaki bir genç köprüye çarparak hayatını kaybetti.

Avusturya'da bir trenin üstüne çıkan 13-18 yaşlarındaki 4 gencin, video çekme girişimi faciayla sonuçlandı. Başkent Viyana'daki Schönbrunn İstasyonu yakınlarında 29 Ekim'de meydana gelen olayda, seyir halindeki trenin üstünde seyahat eden gençlerden ikisi trenin yaya köprüsüne yaklaştığı anda ayağa kalktı. Gençlerden biri köprüye arkası dönük olan arkadaşlarını "aşağı, aşağı" şeklinde seslenerek uyarmaya çalıştı ancak köprüye çarpmalarını engelleyemedi. O ana ait video kaydında başını köprüye çarpan iki gencin vagonun üstüne yığıldığı görüldü. Gençlerden birinin acil durdurma butonuna basmasının ardından tren dururken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı. Yerel basına göre gençlerden biri olayı hafif yaranmayla diğeri ise yara almadan atlattı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan 17 yaşındaki gencin olaydan 3 gün sonra hayatını kaybettiği, 18 yaşındaki diğer gencin ise tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Kaynak: İHA

Avusturya, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Viyana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tren üzerindeki genç köprüye çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 23:12:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tren üzerindeki genç köprüye çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.