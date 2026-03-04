TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Başladı

TRT tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na başvurular başladı.

Odak noktasına gençleri alan yarışmaya başvurular, 17 Temmuz'a kadar "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" adresinden yapılabilecek. Yarışma, geleceğin medyasını şekillendirecek bireyleri yenilikçi, kaliteli ve farklı içerik üretmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık olan TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, Radyo Yayıncılığı, Görsel Yayıncılık, Haber Yayıncılığı, Dijital Yayıncılık ve İletişim Kampanyası ana alanlarında 15 kategoride katılımcıları ödüllendirecek.

Özel kategori "10. Yılda 15 Temmuz"

Yarışma kapsamında ayrıca "10. Yılda 15 Temmuz" temalı özel kategoride de eserler ödüllendirilecek. Bu kategori kapsamında gençler, belgesel ve animasyon film ile video haber türlerinde eserleriyle başvuru yapabilecek.

Yarışma kapsamında "İletişim Kampanyası" kategorisinde hazırlanacak eserler için 2026 yılı teması "Üretken Yapay Zeka" olarak belirlendi. Bu alanda da yarışmacılardan, yapay zekanın toplum, medya, kültür, eğitim, sanat, kamu hizmetleri ve bireysel yaşam üzerindeki dönüştürücü etkilerini, 360 derece bir iletişim stratejisi çerçevesinde ele alan kampanya çalışmaları bekleniyor.

Medya sektörünün önemli isimlerinden oluşan seçici kurullar yarışmada ödül alan eserleri belirleyecek. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışma kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek.

Tüm kategoriler, başvuru koşulları ve detaylı bilgi "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" sitesinde ve yarışmanın sosyal medya hesaplarında yer alıyor.