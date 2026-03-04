TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Başladı

04.03.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

TRT tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na başvurular başladı.

Odak noktasına gençleri alan yarışmaya başvurular, 17 Temmuz'a kadar "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" adresinden yapılabilecek. Yarışma, geleceğin medyasını şekillendirecek bireyleri yenilikçi, kaliteli ve farklı içerik üretmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık olan TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, Radyo Yayıncılığı, Görsel Yayıncılık, Haber Yayıncılığı, Dijital Yayıncılık ve İletişim Kampanyası ana alanlarında 15 kategoride katılımcıları ödüllendirecek.

Özel kategori "10. Yılda 15 Temmuz"

Yarışma kapsamında ayrıca "10. Yılda 15 Temmuz" temalı özel kategoride de eserler ödüllendirilecek. Bu kategori kapsamında gençler, belgesel ve animasyon film ile video haber türlerinde eserleriyle başvuru yapabilecek.

Yarışma kapsamında "İletişim Kampanyası" kategorisinde hazırlanacak eserler için 2026 yılı teması "Üretken Yapay Zeka" olarak belirlendi. Bu alanda da yarışmacılardan, yapay zekanın toplum, medya, kültür, eğitim, sanat, kamu hizmetleri ve bireysel yaşam üzerindeki dönüştürücü etkilerini, 360 derece bir iletişim stratejisi çerçevesinde ele alan kampanya çalışmaları bekleniyor.

Medya sektörünün önemli isimlerinden oluşan seçici kurullar yarışmada ödül alan eserleri belirleyecek. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışma kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek.

Tüm kategoriler, başvuru koşulları ve detaylı bilgi "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" sitesinde ve yarışmanın sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:47:32. #.0.5#
SON DAKİKA: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.