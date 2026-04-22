TRT\'nin \'Ömür Boyu\' Belgeseli Dünya Prömiyerini Yaptı

22.04.2026 14:08
TRT'nin 'Ömür Boyu' belgeseli, İsviçre'de gerçekleşen 57. Visions du Reel festivalinde gösterildi.

TRT'nin yeni yapımı "Ömür Boyu" (For Life), İsviçre'de gerçekleşen 57. Visions du Reel festivalinde sinemaseverlerle buluştu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, uzun metraj belgesel film, Nyon kentinde düzenlenen festivalin Wide Angle seçkisinde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Grande Salle'deki belgeselin gösterimin ardından düzenlenen söyleşide film ekibi izleyicilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Ahmet Seven, söyleşide yaptığı konuşmada, pandemi sırasında gördüğü bir fotoğraftan çok etkilendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Fotoğrafta bir kadın, 6 yaşlarında bir çocuğa sıkı sıkı sarılıyordu. Otobüste giderken çok savunmacı ve tavizsiz bir şekilde sarılıyordu, kameraya da aynı tavizsiz bakışla bakıyordu. Ben o an sadece çocuğa sarılmadığını hissettim. Orada başka şeylere, kendine ait pek çok şeye de sarılıyor gibiydi. Sarıldığı şeyin sadece çocuk olmadığını, içinde başka anlamlar da olduğunu hissettim ve fotoğrafın izini sürmeye başladım. Bir hafta sonra fotoğrafın kime ait olduğunu öğrendim. O kişi, kaçak spermle çocuk sahibi olan ikinci kadındı ve çocuk da doğan ikinci çocuktu. Böylece hislerimin doğru olduğunu gördüm. Kadın sadece çocuğa değil, hayatına, özgürlüğüne, aşkına, vatanına, kendisine ait olan her şeye sarılıyordu. Ben de bu konuyu filme dönüştürebilir miyim acaba diye düşünmeye başladım. Dört senelik bir prodüksiyon sürecinin sonunda bugün buradayız. Aslında ben izleyicilere ait olan bir şeyi onlara getirdim."

Visions du Reel seçicilerinden yapımcı Aurelien Marsais de moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, filmde Filistinlilerin çocuk sahibi olmak, yaşamak ve hatta ölülerini gömebilmek için verdikleri mücadeleye tanıklık ettiklerini aktararak, bu gerçekliği görünür kıldığı için film ekibine müteşekkir olduğunu kaydetti.

Yapımcılığını Aslıhan Eker Çakmak'ın gerçekleştirdiği film, eşi müebbet hapis cezası çeken Filistinli bir kadının sıra dışı yaşam mücadelesini merkezine alıyor.

Film, anne olma hayali kuran Hind'in, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmek için eşinin spermini hapishaneden gizlice çıkarma sürecinde verdiği zorlu ve çok katmanlı mücadeleyi takip ediyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Belgesel, İsviçre, Sinema, Güncel, Dünya, Trt, Son Dakika

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
