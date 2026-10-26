Trump, 27 Ekim'de sandığa gidecek İsraillilere Netanyahu'ya oy vermelerini istedi - Son Dakika
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Trump, 27 Ekim'de sandığa gidecek İsraillilere Netanyahu'ya oy vermelerini istedi

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ABD Başkanı Trump, 27 Ekim Salı günü sandık başına gidecek İsrailli seçmenlere sosyal medyadan seslenerek Netanyahu'ya desteğini yineledi ve Bibi'ye oy vermelerini istedi. Trump, Netanyahu'yu 'iyi bir başbakan' diye savunup 'olağanüstü bir savaşçı başbakan' olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini yineledi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli seçmenlere seslendi.

Daha önce Netanyahu'ya verdiği seçim desteğini bu paylaşımıyla yinelediğini kaydeden Trump, Netanyahu'nun "iyi bir başbakan" olduğunu savundu.

27 Ekim Salı günü sandık başına gidecek olan İsrail seçmenine seslenen ABD Başkanı, "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, önceki hafta yaptığı bir açıklamayla Netanyahu'ya tam destek verdiğini ifade etmiş, ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimlerine karışmayı ve Netanyahu'ya destek açıklaması yapmayı düşünmediğini dile getirmişti.

Kaynak: AA
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