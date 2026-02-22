Trump'ın Malikanesine İzinsiz Giriş: Şüpheli Vuruldu - Son Dakika
Trump'ın Malikanesine İzinsiz Giriş: Şüpheli Vuruldu

22.02.2026 17:45
Florida'daki Mar-a-Lago'ya izinsiz giren şüpheli, ABD Gizli Servisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinin yerleşkesine elinde av tüfeği ve yakıt bidonuyla izinsiz girdiği belirtilen bir şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yerel saatle 01.30 civarında 20'li yaşlarının başında olduğu değerlendirilen bir kişi, yerleşkenin kuzey kapısı yakınlarında güvenli çevre hattını ihlal etti.

Şüpheli, Gizli Servis yetkilileri ve Palm Beach Şerif Ofisi personeli tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Elinde av tüfeği ve yakıt bidonu taşıdığı belirtilen şüphelinin kimlik bilgilerinin, ailesine haber verilene kadar gizli tutulacağı aktarılan açıklamada, olay sırasında Trump'ın malikanesindeki Mar-a-Lago yerleşkesinde Gizli Servis tarafından korunan herhangi bir kişinin bulunmadığı ve güvenlik güçlerinden yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi ve Palm Beach Şerif Ofisi olayla ilgili ortak soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

