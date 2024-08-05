Trump: İsrail bu gece saldırıya uğrayacak - Son Dakika
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Trump: İsrail bu gece saldırıya uğrayacak

Trump: İsrail bu gece saldırıya uğrayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını söyledi. Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı." ifadelerini kullandı.

05.08.2024 22:44
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Eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair kendisine bilgi geldiğini söyledi.

"İSRAİL'İN BU GECE SALDIRIYA UĞRAYACAĞINA DAİR DUYUM ALDIM"

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu. İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı." dedi.

Trump: İsrail bu gece saldırıya uğrayacak
Donald Trump

İRAN VE HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E "MİSİLLEME" TEHDİDİ

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti. Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

Kaynak: AA

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