Trump, Mike Waltz'ı Güvenlik Danışmanı Yapacak - Son Dakika
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Trump, Mike Waltz'ı Güvenlik Danışmanı Yapacak

Donald Trump, ulusal güvenlik danışmanı olarak eski asker Mike Waltz'ı atamayı düşünüyor.

12.11.2024 07:46
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığı görevine eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz'u getireceği belirtildi.

İlk olarak Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan ve Trump'a yakın isimlere dayandırılan, daha sonra ABD medyasında diğer gazetelere de yansıyan haberlere göre Trump, yeni kabinesindeki bir ismi daha belirledi.

Buna göre Trump, daha önce Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" eski asker Florida vekili Mike Waltz'u yeni kabinesinde ulusal güvenlik danışmanı olarak görevlendirmeyi düşünüyor.

Son 3 dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Temsilciler Meclisine giren ve burada özellikle Çin konusundaki "şahin" açıklamalarıyla bilinen Waltz'un yeni kabinede görev alması durumunda başta Rusya- Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda başat isimlerden biri olacak.

Trump'ın Waltz ve diğer adı geçen adaylarla ilgili resmi açıklamaları kısa süre içinde yapacağı belirtildi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış ilişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde de görev yapan Waltz, Donald Rusmfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yaparken, Dick Cheney'nin başkan yardımcılığı döneminde ise Beyaz Saray'da çalışmıştı.

Waltz, son olarak 2022 Pekin kış Olimpiyatlarını ABD'nin boykot etmesi gerektiğini savunmuş ve Pekin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik Sincan'daki baskılarını gerekçe göstermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Mike Waltz'ı Güvenlik Danışmanı Yapacak - Son Dakika

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