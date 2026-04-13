Trump, Papa 14. Leo'yu Sert Sözlerle Eleştirdi

13.04.2026 08:09
ABD Başkanı Donald Trump, Papa 14. Leo'yu nükleer silah konusundaki tutumu nedeniyle eleştirerek, savaş karşıtı söylemlerinin yanlış olduğunu savundu. Trump, Papa'nın siyasi tutumunu kınadı ve daha iyi bir lider olması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu savaş karşıtı söylemlerinin ardından sert sözlerle eleştirerek, 'İran’ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Leo, bir Papa olarak kendine çeki düzen vermeli, sağduyusunu kullanmalı, radikal sola yaranmaya çalışmaktan vazgeçmeli ve bir politikacı olmaya değil, harika bir Papa olmaya odaklanmalı' dedi.

Trump, Papa 14. Leo’nun kendisine karşı olduğu için göreve getirildiğini belirterek, 'Ben Beyaz Saray’da olmasaydım, Leo da Vatikan’da olmazdı' ifadelerini kullandı. Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, 'Papa Leo suç konusunda zayıf ve dış politika konusunda berbat' ifadelerini kullandı ve Papa'nın ABD başkanını eleştiren tutumunu eleştirdi.

Papa 14. Leo’nun kardeşi Louis’i kendisine yönelik desteğinden dolayı daha çok sevdiğini vurgulayan Trump, 'Çünkü Louis tam bir MAGA’cı. O meseleyi anlıyor, Leo ise anlamıyor' dedi. Trump, Papa'nın 'Katolik kilisesine çok fena zarar verdiğini' kaydederek, siyasetten uzak durma çağrısı yaptı.

Papa 14. Leo, dün düzenlenen bir ayinde savaş karşıtı söylemlerde bulunarak, savaşa yol açan durumu 'her şeye gücünün yetme sanrısı' olarak nitelemişti. Papa 14. Leo’nun, isim vermeden Trump’ı eleştirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

