Trump ve el-Şara Arasında Telefon Görüşmesi

01.06.2026 00:46
Trump ve el-Şara, Suriye'nin istikrarı ve ekonomik toparlanma süreçlerini görüştü.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Suriye'nin istikrarı ve ekonomik toparlanma süreci ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre; iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri değerlendirilirken; Suriye'nin istikrarını desteklemek ve önümüzdeki dönemde ekonomik toparlanma sürecine katkı sağlamak amacıyla ortak iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı el-Şara, yeniden inşa ve toparlanma aşamasında Suriye'ye yönelik uluslararası desteğin sürmesinin önemini vurguladı. El-Şara, kalan yaptırımların kaldırılmasının Suriye ekonomisinin yeniden canlanması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından hayati bir adım olduğunu belirtti.

El-Şara ayrıca yaptırımların kaldırılmasının yatırımları teşvik edeceğini ve hayati sektörlerde ekonomik ve kalkınma projelerinin yeniden başlaması için uygun ortam oluşturacağını ifade etti.

Görüşmede bölgedeki güvenlik durumu ve bölgesel gerilimlerden kaynaklanan zorluklar da gündeme geldi. El-Şara, bölgesel güvenlik ve barışı güçlendirmek, bölgenin daha fazla gerilime sürüklenmesini önlemek için diplomatik yolun ve diyaloğun öncelikli tutulması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri takip etmeye önem verdiğini belirterek, istikrarın korunması ile Suriye'de iyileşme ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmenin sonunda iki lider, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bölgede güvenlik ile istikrarı destekleyecek şekilde iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: ANKA

