Trump ve Kral Abdullah Beyaz Saray’da Görüşecek

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ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Ürdün Krallığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Kral Abdullah'ı Washington'a davet ettiği belirtildi.

Trump ile Abdullah'ın 11 Şubat'a Beyaz Saray'da görüşecekleri ifade edildi. Kral Abdullah ile Trump, geçen hafta telefonda görüşmüştü.

Söz konusu davetin Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri, Ürdün ve Mısır'a sürülmesine yönelik açıklamalarının gündemde olduğu süreçte gelmesi dikkati çekti.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

ABD Başkanı, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Ürdün ve Mısır, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, Gazzelilerin başka ülkelere tehcir edilmesine karşı olduklarını kaydetmişti.