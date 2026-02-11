Trump\'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray\'dan eli boş dönüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 2,5 saat süren temasların ardından Trump, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin bir açıklamada bulundu.

"İRAN'LA GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİ KONUSUNDA ISRAR ETMEM DIŞINDA KESİN BİR SONUCA VARILAMADI"

Trump, "Başbakan Netanyahu ve ekibi ile görüşmemi az önce sonlandırdım. Çok iyi bir görüşme oldu, ülkelerimiz arasındaki muazzam ilişkiler devam ediyor. İran'la görüşmelerin devam etmesi ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının görülmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir sonuca varılamadı. Başbakanı tercihimin bir anlaşmaya varılmasından yana olduğu konusunda bilgilendirdim. Eğer varılamazsa sonucun ne olacağını görmemiz gerekecek" dedi.

"UMUYORUM BU SEFER DAHA MAKUL DAVRANACAKLAR"

Trump, geçtiğimiz yıl İran ile İsrail arasında 12 gün süren çatışmalara değinerek, "İran en son bir anlaşma yapmamaya karar verdiğinde Gece Yarısı Çekici Operasyonu ile vurulmuştu. Bu onlar için iyi bir sonuç vermemişti. Umuyorum bu sefer daha makul bir şekilde davranacaklar ve sorumluluk sahibi olacaklar" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE VE BÖLGEDE YAŞANAN ŞAHANE GELİŞMELERİ DE GÖRÜŞTÜK"

ABD Başkanı ayrıca Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşması ve bölgedeki çalışmalara ilişkin, "Gazze'de ve bölgede yaşanan şahane gelişmeleri de görüştük. Orta Doğu'da gerçek anlamda barış var" açıklamasını yaptı.

İSRAİL'E GÖRE ANLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK DEĞİL

Görüşme sonrasında İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Netanyahu-Trump zirvesinde İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Netanyahu'nun İran ile müzakereler kapsamında İsrail'in güvenlik gereksinimlerini vurguladığı ve iki liderin aralarındaki koordinasyon ve yakın temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı da kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın görüşmeye ilişkin yayınladığı haberde ise Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağını düşünmediği aktarıldı. Haberde, İsrail'in, "İran'ın zaman kazanmaya" çalıştığına ve anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olmadığına inandığı kaydedilirken, Netanyahu'nun görüşmede Trump'a "yapılacak en iyi anlaşmanın İran'ın sonsuza kadar nükleer silah elde etmesini engelleyecek bir anlaşma olduğu" mesajını verdiği ifade edildi.

BASIN TOPLANTISI YAPILMADI

Öte yandan yaklaşık 3 saat süren temasın ardından ortak bir basın toplantısının yapılmaması ve Netanyahu'nun görüşme biter bitmez Beyaz Saray'dan ayrılması ise dikkatleri çekti. Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.

NETANYAHU'NUN GİZLİ GÜNDEMİ İRAN

Netanyahu, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'a çok sık giden isimler arasında. Bu görüşme, ikilinin son 13 ayda gerçekleştirdiği 7.temas olarak kayıtlara geçti. Netanyahu önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ziyareti öne çekerek gittiği ABD'de, İran'la yürütülen görüşmeleri yalnızca nükleer dosyayla sınırlı bırakmamak hedefindeydi. Tel Aviv yönetimi, anlaşmanın içine İran'ın balistik füze programını ve bölgedeki askeri etkisini de dahil ettirmek istiyordu.

GAZZE BARIŞ KURULU ÜYELİĞİ İÇİN İMZA ATTI

Ayrıca Netanyahu, Trump i,le görüşmeden önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi. İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti. Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA/ İHA