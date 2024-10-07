Tsai Ing-wen Avrupa'yı Ziyaret Edecek

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın eski lideri Tsai Ing-wen'in Çek Cumhuriyeti ile adı açıklanmayan iki Avrupa ülkesini ziyaret edeceği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai'nin 13-15 Ekim tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek "Forum 2000" konferansına katılarak burada bir konuşma yapacak.

Tayvan'ın önceki lideri ve iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP) eski Genel Başkanı Tsai'nin, ziyaretinde Çek Cumhuriyeti dışında iki Avrupa ülkesini daha ziyaret edeceği, ancak diğer ülkelerin "güvenlik gerekçesiyle" henüz duyurulmadığı belirtildi.

Tsai, ziyaret öncesinde Tayvan'ın mevcut lideri Lai Ching-te ile bir araya gelirken Lai'nin, ondan, "Tayvan halkının iyi dileklerini Çek Cumhuriyeti'ne ve diğer uluslararası ortaklara iletmesini istediği" aktarıldı.

Tayvan liderinin ayrıca, Tsai ziyaretinin dikkatle planlanması ve güvenlik ile diğer konularda gerekli desteğin sağlanması için Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi ile Dışişleri Bakanlığında talimat verdiği kaydedildi.

Çin'in tepki göstermesi bekleniyor

Tsai'nin ziyaretin, DPP liderlerini Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılar olarak gören Pekin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Çin, Tsai'nin görevde olduğu dönemde, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaretin ve Tsai'nin Mayıs 2023'te ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından Ada'nın çevresini kuşatan geniş kapsamlı askeri tatbikatlar düzenleyerek tepki göstermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişki kurmasına ve siyasi temaslarda bulunmasına karşı çıkıyor.