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TSK Köpekleri Bursa'da Gerçeğini Aratmayan Tatbikatlar Yapıyor - Son Dakika
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TSK Köpekleri Bursa'da Gerçeğini Aratmayan Tatbikatlar Yapıyor

Bursa'da bulunan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük köpek eğitim merkezinde askeri harekatlar, doğal afetler ve çeşitli amaçlar için gerçeğini aratmayan tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Bomba ve mayın arama, iz takip, arama, keşif, devriye ve narkotik madde arama gibi 7 farklı branşta ihtisas eğitimlerini tamamlayan köpekler, teröristlerle sıcak temasın yaşandığı bölgelerde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, Gemlik'teki komutanlıkta eğitilen köpekler, geçen sene Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz bölgelerinde çalışmalara katılarak 78 depremzedenin kurtarılmasında önemli bir rol oynamıştır.

TSK Köpekleri Bursa\'da Gerçeğini Aratmayan Tatbikatlar Yapıyor
27.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:22
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Bursa'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında askeri harekatlar, doğal afetler ve çeşitli amaçlar için gerçeğini aratmayan tatbikatlar yapılıyor.

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı gibi harekatlarda ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde üstün performansıyla göz dolduran TSK bünyesindeki köpeklerin bazıları Bursa'nın Gemlik ilçesinde zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında "bomba ve mayın arama, iz takip, arama, keşif, devriye ve narkotik madde arama" olmak üzere 7 farklı branşta ihtisas eğitimlerini tamamlayan köpekler, TSK bünyesinde kritik bölgelerde görev yapabilecek hale getiriliyor.

Özellikle teröristlerle sıcak temasların yaşandığı bölgelerde kullanılan "Alman Çoban, Labrador ve Belçika Malinois" ırkı köpekler, mayın ve el yapımı patlayıcılar ile bunlara bağlanmış tuzakları yüzde 100 bulma yeteneğine sahip olmalarıyla dikkati çekiyor.

Dedektörlere kıyasla yanlış cevap verme oranının daha düşük olduğu belirtilen bu köpekler, eğitim sırasında alana yerleştirilen mayın ve patlayıcıları tek tek tespit ederek yerlerinin belirlenmesini sağlıyor.

Dünyadaki bütün köpekler ipe bağlı şekilde arama gerçekleştirirken Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler serbest arama yapabiliyor.

Eğitim süreci

Komutanlık bünyesinde eğitim ve üretim aşamasında 2 bölükte, köpek yavruları 3 aylık bakımın ardından teste tabi tutuluyor ve kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendiriliyor. Daha sonra 6 aylık sosyalizasyon eğitimiyle süreç başlıyor. 20 aylık dönemin son 3 ayında ise göreve gidecek köpek, eğiticisiyle beraber bağ kurma eğitimi alıyor.

Eğitimlerini hem komutanlık içindeki alanlarda hem de sahada tatbikatlarla tamamlayan köpekler, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapıyor, ağırlıklı olarak terörle mücadele harekat bölgelerinde görev yapıyor.

Eğitilen köpeklerden bazıları deprem bölgesinde görev aldı

Gemlik'teki komutanlıkta eğitilen ve çeşitli unsurlarda görevlerini sürdüren köpeklerden 29'u, geçen sene Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz bölgelerinde çalışmalara katıldı. Bu köpeklerden 5'i ise Gemlik'ten sahaya gönderildi.

Söz konusu 29 köpek, 78 depremzedenin enkazlardan kurtarılmasında ekiplere destek sağladı.

Kaynak: AA
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