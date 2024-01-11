TTB Başkanı Fincancı\'nın tazminat davası ertelendi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, TSK'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına dair açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan 100 bin TL'lik manevi tazminat davasının duruşması bugün Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada, Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu davanın usulden reddini talep etti. Eyüboğlu'nun talebini reddeden mahkeme, davayı 7 Mayıs'a erteledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, TSK'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına dair açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan 100 bin TL'lik manevi tazminat davasının ikinci duruşması bugün Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı ve avukatlarının katıldığı duruşmayı TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ile emek-meslek ve insan hakları örgütlerinin temsilcileri de takip etti.

Duruşmada söz alan Av. Meriç Eyüboğlu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. madde uyarınca davanın dayandığı maddi olguların somutlaşması gerektiğini, oysa davacının somut bir maddi vakaya ve vakayı ortaya koyacak delile dayanmadığını belirterek davanın usulden reddini talep etti.

Usulden ret talebini bu aşamada reddeden mahkeme, duruşmayı 7 Mayıs 2024'e erteledi.