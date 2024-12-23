TÜ'de Sanat Tarihi Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜ'de Sanat Tarihi Sergisi Açıldı

Trakya Üniversitesi, öğrenci eserlerinden oluşan sanat sergisini açtı. Sergi 30 Ocak'a kadar açık.

23.12.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Sanat Tarihinden Başyapıtlar Reprodüksiyon Sergisi" açıldı.

Edebiyat ve Güzel Sanatlar fakülteleri iş birliğiyle İlhan Koman Sergi Alanı'nda açılan sergide, öğrencilerin natürmort, portre ve manzara türlerinde yaptığı 27 eser yer aldı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Birbirinden uzakta iki fakültenin çalışmasıyla serginin açıldığını hatırlatan Gürgendereli, "Hem sanat tarihi, hem edebiyat hem de resim bir arada bugün. Bence biz bu iş birliğini daha da geliştirebiliriz. İnşallah daha güzel, daha donanımlı faaliyetler yapacağız. Öğrencilerimiz çok güzel eserler ortaya koymuşlar, herkesin eline sağlık" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel ise sanata ve kültüre hizmet eden iki fakültenin iş birliğiyle açılan sergide, çok güzel eserlerin yer aldığını belirterek emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz ise sergide yer alan eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından sanatseverler sergiyi gezdi.

Öğrencilerin yaptığı 27 reprodüksiyon eserin yer aldığı sergi 30 Ocak Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Güncel, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ'de Sanat Tarihi Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: TÜ'de Sanat Tarihi Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.