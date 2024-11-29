TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen üniversite personelini tebrik etti - Son Dakika
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TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen üniversite personelini tebrik etti

TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü\'ne layık görülen üniversite personelini tebrik etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı'yı tebrik etti.

29.11.2024 15:47
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı'yı tebrik etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezinde sağlık teknisyeni olarak çalışan Abacı'nın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı hatırlatıldı.

Ahşabı işleyerek eski ulaşım araçlarının minyatürlerini yapan Abacı'nın aldığı ödülün Edirne'de olduğu gibi üniversitede de sevinçle karşılandığı belirtildi.

Rektör Hatipler'in makamında kabul ettiği Abacı'yı tebrik ederek, fincan takımı hediye ettiği ve çalışmalarında başarı dilediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipler, üniversite personelinin önemli bir ödüle layık görülmesinin gurur ve mutluluk verici olduğunu, kaybolmaya yüz tutmuş olan el sanatlarının yaşaması ve yeni kuşaklara aktarılması için üniversite olarak her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Abacı'nın da Hatipler'e yapmış olduğu minyatür talikayı takdim ettiği ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır'ın da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen üniversite personelini tebrik etti - Son Dakika

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