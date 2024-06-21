TÜİK, 2023 yılı satınalma gücü paritesi sonuçlarını açıklayacak

10.00 - TÜİK, 2023 yılı satınalma gücü paritesi geçici sonuçları ile satınalma gücü paritesi hanehalkı nihai tüketim harcamalarını, Nisan 2024'e ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini ve Mayıs 2024'e ait yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)
13.00- DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun vefat eden annesi Gülseren Bostancı'nın cenazesi, Denizli Müftü Hulisi Ahmet Efendi Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (DENİZLİ-GÖRÜNTÜLÜ)
Anka Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
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