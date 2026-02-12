Tülay Hatimoğulları Hızır Lokması Programında Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tülay Hatimoğulları Hızır Lokması Programında Konuştu

12.02.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Alevilerin tarihsel direnişini ve birlikteliğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Küçükçekmece'de "Hızır Lokması" programına katıldı.

Garip Dede Dergahı'nda düzenlenen programda konuşan Hatimoğulları, insanın dünyadaki eylem ve davranışlarının önemli olduğunu, Pir Sultan Abdal gibi birçok ismin zalimlere karşı duruş sergilediğini söyledi.

Alevilerin tarih boyunca birçok acı yaşadığını dile getiren Hatimoğulları, Suriye'de de Alevilerin hedef alındığını, hayatını kaybedenleri saygıyla andığını belirtti.

Hatimoğulları, Alevilerin tarih boyunca asimilasyon politikalarına rağmen inancını ve ibadetlerini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Alevi canlar olarak bizler her daim irademizi, tutumumuzu, inancımızı ve ibadetlerimizi diri tuttuk, onlara sımsıkı sarıldık. Yani direndik ve direnmeye devam edeceğiz. Bu ayda Hızır niyetine tutulan oruçların, dağıtılan lokmaların Hak katında yazılmasını diliyorum. Bütün insanların ihtiyaç duyduğu barışın, adaletin, demokrasinin, özgürlüklerin gelmesini diliyorum. Yoksulun sofrasında lokma olalım, mazlumun gözyaşına mendil olalım. Hak Muhammed Ali aşkına paylaşıldıkça çoğalan lokmamız, sevdikçe büyüyen yolumuz, dayandıkça güçlenen canlarımız olsun. Hızır, her derde hazır ve nazır olsun. Hızır, yar ve yardımcımız olsun."

Program, dualar ve lokma dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tülay Hatimoğulları Hızır Lokması Programında Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit

23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 23:34:32. #7.11#
SON DAKİKA: Tülay Hatimoğulları Hızır Lokması Programında Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.