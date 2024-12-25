Tulkerim Mülteci Kampı\'na Bombardıman

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TULKERİM MÜLTECİ KAMPI, 24 Aralık (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği topçu bombardımanında bir Filistinli kadının hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

Tulkerim'deki Filistinli grupların koordinatörü Faysal Selame Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saat 01.00'den bu yana Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik baskınlarını sürdürdüğünü ve ardından operasyonu kamp yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı'na genişlettiğini söyledi.