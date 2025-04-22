Tunç ve Berset'ten İşbirliği Vurgusu

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya geldi. Tunç, "Türkiye olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde Avrupa Konseyi ile iş birliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile Bakanlık'ta görüştü. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Alain Berset ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkemizin ve Avrupa Konseyi'nin benimsediği ortak değerler ile temel evrensel hukuk ilkelerini esas alarak hayata geçirdiğimiz hukuk reformları, insan haklarını daha da güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmalar ve iş birliğimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde Avrupa Konseyi ile iş birliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Genel Sekreter Sayın Alain Berset ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."