 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunceli'de 'Deprem Dirençliliği' konulu panel düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de 'Deprem Dirençliliği' konulu panel düzenlendi

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen 'Deprem Dirençliliği' konulu panelde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar tespiti ve konteyner kentlerin kurulması hakkında bilgi verdi. Panelde ayrıca jeoloji ve afet yönetimi konularında sunumlar yapıldı.

Tunceli\'de \'Deprem Dirençliliği\' konulu panel düzenlendi
03.01.2024 - 19:47,
Abone Ol

Tunceli'de, "Deprem Dirençliliği" konulu panel gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kentte bin 686 ağır hasarlı yapının tespit edildiğini söyledi.

Yapılarla ilgili hak sahipliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Bundan sonra vatandaşlarımız konteyner mi yoksa kira yardımımı istiyor o süreçler yönetilecek. Tabii bir deprem anında şehre ulaşmak ve lojistik kaynaklarını da sağlamak çok kıymetli. Şehrimizin bu konuda dezavantajları var ve topoğrafyası münasebetiyle her taraftan bağlantısı olan bir şehir değil." dedi.

Tekbıyıkoğlu, kentin 12 farklı noktasında konteyner kentlerin kurulmaya başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah başta Pülümür, Ovacık ve il merkezinde konteyner kentleri hızlıca tamamlayacağız ve hak sahiplerinden arzu edenleri yerleştireceğiz. Ayrıca 80 ayrı tim 20'şer kişiden oluşan 1600 jandarma ve emniyet personeline önümüzdeki günlerde arama kurtarma eğitimleri verdirmeye başlayacağız."

Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi eski rektörü ve Jeoloji Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ile Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Cem Erdoğan sunum yaptı.

Panele, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Deprem, Deprem, Belediye, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Deprem Dirençliliği' konulu panel düzenlendi - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 20:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de 'Deprem Dirençliliği' konulu panel düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement