Tunceli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Tunceli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı adliyeye sevk edildi

Tunceli\'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı adliyeye sevk edildi

Tunceli merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 zanlı, adliyeye sevk edildi. Operasyon sonucunda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda birçok malzeme ve para ele geçirildi. Çetenin, eskort temin etme yöntemiyle ülke genelinde 2 yılda yaklaşık 50 milyonluk vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

31.05.2024 13:59
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Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de yaşayan B.A'nın, 6 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek "Tunceli Eskort Duru" isimli sosyal medya hesabı üzerinden 225 bin lira dolandırıldığı yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Şüpheli şahısların kullanmış oldukları tespit edilen toplam 16 GSM hattı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde Denizli ve Kocaeli illerinde 17 şüpheli şahsın eskort temin etme vaadiyle nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı, ayrıca yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması sırasında 29 vatandaşın aynı vaatle dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi. Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Mayıs'ta Denizli ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınarak Tunceli'ye getirildi."

"2 yılda yaklaşık 50 milyonluk vurgun"

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 21 cep telefonu, 31 SIM kart, 10 bankamatik kartı, 2 tablet, laptop bilgisayar, para akışının not edildiği ajanda, para sayma makinesi, 122 bin 700 lira ve 100 dolara el konuldu. Ayrıca şüphelilerin sorgusunda çete lideri M.K'nin suçtan elde ettiği gelirin yüzde 60'ını kendine ayırdığı, yüzde 40'ını ise çalıştırdığı diğer şüphelilere dağıttığı tespit edildiği, çetenin eskort temin etme yöntemiyle ülke genelinde 2 yılda yaklaşık 50 milyonluk vurgun yaptığı değerlendiriliyor."

Kaynak: AA

Operasyon, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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