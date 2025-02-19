Tunceli\'de Kamyonet Munzur Nehri\'ne Uçtu

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TUNCELİ- Ovacık kara yolundan Munzur Nehri'ne uçan kamyonetin sürücüsü H.Ç. yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık kara yolunda meydana geldi. H.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak Munzur Nehri'ne uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, kamyonet bir süre suda sürüklendikten sonra kayaya çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. H.Ç., ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Su Altı Amirliği ekipleri de Munzur Nehri'ne girerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Kamyonet vinçle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.