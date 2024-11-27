Tunceli'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Güncel

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Yağışın durmasının ardından başlatılan karla mücadele çalışmalarında köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken kapalı bulunan 36 köy yolunda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 189 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açıldı. Ulaşıma kapalı bulunan 36 köy yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri de Tunceli- Erzincan ve Tunceli- Elazığ karayollarında tuzlama ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.